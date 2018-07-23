Японские власти выпустили новые санитарные рекомендации для граждан, уже третью неделю изнывающих от небывалой жары. Как отмечают медики, не опускающийся ниже 35-градусной отметки столбик термометра в сочетании с влажностью в 80 % ослабляет естественную защиту организма и являются фатальными для пожилых людей.
Япония изнывает от рекордной жары
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Япония изнывает от рекордной жары
За первые две недели июля, по официальной статистике, в Стране восходящего солнца погибли 15 человек, 12 тысяч пострадали. Только за субботу жизни лишились более 10 человек.
В понедельник температура воздуха в городе Кумагая в соседней с Токио префектуре Сайтама превысила 41 градус по Цельсию, что стало абсолютным рекордом за всю историю метеонаблюдений.
Многие задаются вопросом: как в таких климатических условиях пройдут летние Олимпийские игры, которые Япония принимает в 2020 году?