Япония изнывает от рекордной жары

Японские власти выпустили новые санитарные рекомендации для граждан, уже третью неделю изнывающих от небывалой жары. Как отмечают медики, не опускающийся ниже 35-градусной отметки столбик термометра в сочетании с влажностью в 80 % ослабляет естественную защиту организма и являются фатальными для пожилых людей.