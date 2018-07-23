До 60 тысяч человек, по данным газеты Haaretz, собрались в воскресенье на площади Ицхака Рабина в Тель-Авиве, не согласные с новым законом, который лишает однополые пары и одиноких мужчин права на суррогатное материнство. Они также перекрыли на полчаса одну из главных транспортных артерий города. В Иерусалиме манифестанты заблокировали движение в центре, двое самых активных были задержаны.
Равные права на суррогатное материнство
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Равные права на суррогатное материнство
В минувшую среду Кнессет одобрил законопроект, позволяющий прибегать к суррогатному материнству одиноким женщинам и тем, кто не способен забеременеть по медицинским показаниям. До сих пор это право признавалось в Израиле лишь за гетеросексуальными парами.
Члены израильского ЛГБТ-сообщества намерены продолжать акции протеста, добиваясь равных прав на суррогатное материнство. Около 200 израильских предприятий поддержали движение, заявив, что не будут вычитать из отпуска сотрудников те дни, которые они провели на манифестациях.