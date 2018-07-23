Равные права на суррогатное материнство

До 60 тысяч человек, по данным газеты Haaretz, собрались в воскресенье на площади Ицхака Рабина в Тель-Авиве, не согласные с новым законом, который лишает однополые пары и одиноких мужчин права на суррогатное материнство. Они также перекрыли на полчаса одну из главных транспортных артерий города. В Иерусалиме манифестанты заблокировали движение в центре, двое самых активных были задержаны.