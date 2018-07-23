Невыносимая жара

Многие c нетерпением ждут наступления теплых солнечных дней, но сильная жара этим летом губительно сказывается на людях и сельском хозяйстве по всему миру. Последствия продолжительной жаркой погоды - это лесные пожары, засуха и погибшие урожаи, а также проблемы со здоровьем людей. Так, в Японии, где температура достигла 41 градуса по Цельсию, за последнюю неделю скончались по меньшей мере 65 человек, еще более 20 тысяч были госпитализированы. Власти призывают граждан меньше находиться на улице под открытым солнцем и, по возможности, оставаться дома. В квартирах и офисах без остановок работают вентиляторы и кондиционеры.