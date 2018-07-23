Многие c нетерпением ждут наступления теплых солнечных дней, но сильная жара этим летом губительно сказывается на людях и сельском хозяйстве по всему миру. Последствия продолжительной жаркой погоды - это лесные пожары, засуха и погибшие урожаи, а также проблемы со здоровьем людей. Так, в Японии, где температура достигла 41 градуса по Цельсию, за последнюю неделю скончались по меньшей мере 65 человек, еще более 20 тысяч были госпитализированы. Власти призывают граждан меньше находиться на улице под открытым солнцем и, по возможности, оставаться дома. В квартирах и офисах без остановок работают вентиляторы и кондиционеры.
Невыносимая жара
Невыносимая жара
"Людям тяжело ходить в офисы в такую жару, и, поскольку мы можем работать через видеочат, я думаю, что работа на дому - это сейчас лучшее решение для нашего здоровья", - говорит этот предприниматель.
Установившаяся в Европе жаркая погода стала причиной пожаров и засухи в целом ряде стран. В Великобритании с начала лета выпало всего 47 миллиметров осадков на квадратный метр. В городских парках и на полях выгорела трава. Из-за нехватки дождей урон наносится в первую очередь сельскому хозяйству и урожаям, а также дикой природе.
"Если продолжительное время нет дождей и возникает засуха и соответствующие условия, это затрагивает растения и оказывает прямое воздействие на насекомых, которые пытаются откладывать яйца для следующего поколения", - говорит зоолог Пол Пирс-Келли.
Лесные пожары бушуют в Латвии. Выжжены сотни гектаров леса. В тушении пожаров участвуют вертолеты Национальных вооруженных сил страны, а также литовской армии. Но этого не достаточно. В понедельник власти Латвии обратились за международной помощью в тушении пожара на торфянике и в лесу в Валдгалской волости.
Лесные пожары распространяются также в Швеции из-за чрезвычайно сухой и жаркой погоды. На значительной части территории страны температура достигает 30 градусов, а объемы осадков при этом аномально низкие. В понедельник европейские страны направили в Швецию более 240 пожарных, чтобы помочь местным службам в тушении лесных пожаров, охвативших ряд районов. По последним данным, в Швеции были зафиксированы около 50 очагов возгораний.