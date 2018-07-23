Спасти белок от жажды!

Для немецкой ассоциации "Помочь белкам" наступила жаркая пора: от аномально высоких температур в этом году в Германии забавные пушистые грызуны страдают особенно сильно. Активисты сообщают о массовом обезвоживании белок, отчего животные заболевают и гибнут.

Председатель ассоциации Таня Ленн призывает жителей находящихся вблизи лесов и парков населённых пунктов выставлять миски с чистой питьевой водой на открытых местах или рядом с кустарниками и деревьями, чтобы зверьки смогли их заметить:

"Как и многие другие дикие животные, белкам в жару нужно много пить. И очень важно, чтобы у людей в садах и повсюду, где только возможно, они находили источники живительной влаги".

Лето в этом году началось слишком рано, и многие плоды созрели быстро. Орехи, которые обычно созревают в июле, раньше времени попадали с кустов, причём многие из них оказываются пустыми. Так что за жарким летом белкам грозят ещё и голодные осень с зимой - собственных запасов грызунам для пропитания не хватит.

Ассоциация по спасению белок бьёт тревогу: кормить животных нужно будет практически круглый год. Без помощи людей большинству их них не выжить.