Афины в кольце пожаров

Афины под угрозой подбирающихся к городу со всех сторон лесных пожаров. Очаг возгорания находится предположительно в сосновом бору на труднодоступном горном склоне в районе курорта Кинета в 50 км к западу от греческой столицы. В городе вышли из строя часть линий электропередач, и восстановить их пока невозможно. Другие линии отключены пожарными.