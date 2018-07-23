Афины под угрозой подбирающихся к городу со всех сторон лесных пожаров. Очаг возгорания находится предположительно в сосновом бору на труднодоступном горном склоне в районе курорта Кинета в 50 км к западу от греческой столицы. В городе вышли из строя часть линий электропередач, и восстановить их пока невозможно. Другие линии отключены пожарными.
Афины в кольце пожаров
Афины в кольце пожаров
Пламя распространяется с большой скоростью. Движение по трассе Афины-Коринф перекрыто. Идёт эвакуация населения и отдыхающих в кемпингах и детских лагерях.
Другой серьёзный очаг возгорания находится всего в 30 км от центральной афинской площади Синтагма - в районе горы и одноимённого города Пендели. Разгорается пламя и в районе Каламоса в 50 км к северо-востоку от столицы.
С огнём борются более 100 пожарных, им помогают специальная авиация - 4 самолёта и 2 вертолёта, а также около 50 транспортных средств. Работу пожарных осложняет 40°-ная жара и сильный ветер, из-за которого не всегда возможно использовать вертолёты.
На фоне дымовой завесы предстал в понедельник обеспокоенным взглядам жителей и туристов афинский Парфенон. Столичным пожарным спешат на помощь их коллеги из других регионов Греции. Причина возгорания пока неизвестна.
Летние лесные пожары - частое явление в Греции. В 2017 году в ряде регионов страны был введен режим чрезвычайной ситуации.