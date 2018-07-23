G20: угрозы торговой напряженности

Усиление напряженности в торговле и геополитике угрожает росту мировой экономики. Об этом на фоне разразившейся торговой войны с США предупреждают министры финансов и главы центральных банков стран "большой двадцатки".

По оценкам МВФ, торговые ограничения, введенные США, могут снизить мировой ВВП на 1,5%.

Комментируя итоги переговоров в Аргентине, еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси отметил: "Эта встреча не была напряженной, мы обменялись своими доводами, по крайней мере, мы прислушиваемся друг к другу, и я надеюсь, что это станет хорошим началом. Но у нас есть разногласия".

Глава министерства финансов США Стивен Мнучин, в свою очередь, назвал "болтовней" беседу со своим китайским коллегой Лю Кунем и заявил,что ему не удалось поговорить с ним по существу. Китайская делегация от общения с журналистами отказалась. Мнучин также заявил: "На этой неделе президент Трамп встречается с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, и мы с нетерпением ждем этих переговоров. Ведутся попытки превратить все это в проблему вокруг США и протекционизма, но дело совсем не в этом. США хотят свободной и справедливой торговли".

Между тем в Еврокомиссии заявляют, что Юнкер не намерен делать конкретных предложений президенту Трампу, и пока говорят лишь о возможность снизить напряжение и войти в конструктивный диалог.