На штурм горнолыжного курорта летом!

Во французском Куршевеле всегда есть, чем заняться. Даже летом! Это в очередной раз подтвердила проведенная в минувшую субботу гонка Red Bull 400 - организуемая по всему миру серия экстремальных соревнований. Ее участникам предлагается пробежать дистанцию в 400 метров в гору, взобравшись на горнолыжный трамплин под уклоном 35°. Правила просты: 50 спортсменов одновременно стартуют на равнине и бегут несколько десятков метров перед тем, как начать штурм трамплина.

Всего в Куршевеле 1000 человек приняли участие в гонке. К старту допускаются все желающие от 16 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям спортом. Трое участников, показавших лучшее время, становятся победителями экстремальной гонки на выносливость. В Куршевеле лучшее время среди мужчин показал Тибо Бароньян (3 минуты 26 секунд), среди женщин - Мелани Жаннеро Сиу (4 минуты 47 секунд).

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