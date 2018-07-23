Попытка теперь уже бывшего советника президента Франции помочь полиции разогнать протестующих в Париже спустя несколько месяцев вызвала возмущение в МВД. Александра Беналла на слушаниях в парламенте осудил глава ведомства Жерар Колон.
Бить демонстрантов чиновнику — неэтично
Бить демонстрантов чиновнику — неэтично
Министр заявил, что действия чиновника противоречат порядку присутствия наблюдателей на полицейских операциях. При этом, по словам Колона, президентская администрация лишь на следующий день уведомила МВД о произошедшем:
«Я не знал, кто это. Я думал, это кто-то из сотрудников полиции. Я никогда не встречался с ним, я не знаком с ним. То есть я видел его, но я не знал, что он занимает должность советника президента Французской республики.
Меня не ставили в известность, я лишь постфактум узнал, что два наблюдателя, о которых идёт речь, присутствовали на месте событий, а затем ещё и повели себя, как мне кажется, не лучшим образом. Это было уже, когда я пришёл в командной пункт вместе с префектом полиции, чтобы наблюдать за ходом операций».
Александру Беналла предъявлены обвинения сразу по нескольким уголовным статьям. Собственное расследование ведёт депутатская комиссия. Профессор права Сорбонны Доминик Руссо в интервью FranceInfo отметил, что по этому делу в рамках парламентских слушаний возможен допрос президента Эммануэля Макрона.