Бить демонстрантов чиновнику — неэтично

Попытка теперь уже бывшего советника президента Франции помочь полиции разогнать протестующих в Париже спустя несколько месяцев вызвала возмущение в МВД. Александра Беналла на слушаниях в парламенте осудил глава ведомства Жерар Колон.

Министр заявил, что действия чиновника противоречат порядку присутствия наблюдателей на полицейских операциях. При этом, по словам Колона, президентская администрация лишь на следующий день уведомила МВД о произошедшем:

«Я не знал, кто это. Я думал, это кто-то из сотрудников полиции. Я никогда не встречался с ним, я не знаком с ним. То есть я видел его, но я не знал, что он занимает должность советника президента Французской республики.

Меня не ставили в известность, я лишь постфактум узнал, что два наблюдателя, о которых идёт речь, присутствовали на месте событий, а затем ещё и повели себя, как мне кажется, не лучшим образом. Это было уже, когда я пришёл в командной пункт вместе с префектом полиции, чтобы наблюдать за ходом операций».

Александру Беналла предъявлены обвинения сразу по нескольким уголовным статьям. Собственное расследование ведёт депутатская комиссия. Профессор права Сорбонны Доминик Руссо в интервью FranceInfo отметил, что по этому делу в рамках парламентских слушаний возможен допрос президента Эммануэля Макрона.