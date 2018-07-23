"Дело Беналлы" - угроза республике?

Стоит ли ради защиты кого-либо подвергать угрозе демократические институты республики? С таким вопросом намерены обратиться лидеры семи фракций французского Сената на традиционном правительственном часе во вторник.

В понедельник неудобные вопросы в течение нескольких часов задавала созданная нижней палатой парламента специальная комиссия по расследованию "дела Александра Беналлы".

Перед ее членами держали ответ не только глава МВД, но и префект полиции Мишель Дельпеш, по мнению СМИ, идеально подходящий на роль стрелочника:

"Это дело, как подчеркивает пресса, не останется без последствий для префектуры полиции. Самое существенное - то, что данные события проистекают из неприемлемых злоупотреблений отдельных лиц, достойных осуждения и основанных на нездоровой протекции друзей".

В отличие от 65-летнего Дельпеша, который заявил, что "хорошо знал" Александра Беналлу, глава МВД Жерар Колон ответил обратное:

"Я его не знал, я думал, что он принадлежал к полиции. Я его встречал, но не знал, что он был советником президента Республики..."

По итогам слушаний комиссии, за которыми все желающие могли следить в прямом эфире телеканалов и радиостанций, лидеры фракций Национального собрания призвали не останавливаться на достигнутом:

"На вопросы комиссии следует пригласить ответить главу Французской республики, - говорит депутат от партии "Непокорная Франция" Алексей Корбьер, - поскольку, как выяснилось, министр внутренних дел был не в курсе очень многих событий. Г-н Колон сказал, что не имел представления о профессиональном статусе человека, отвечающего за безопасность главы государства. Вот к чему мы пришли!"

"На мой взгляд, - заявила в свою очередь Марин Ле Пен, лидер "Национального объединения", - главным в этом деле является существование параллельной полиции, работа которой не входит в зону ответственности министерства внутренних дел".

Профессор права Сорбонны Доминик Руссо в интервью FranceInfo отметил, что в рамках парламентских слушаний возможен допрос президента Эммануэля Макрона.

На первомайской демонстрации Беналла, который в качестве советника президента отвечал за его безопасность, принял участие в избиении двух манифестантов. За это его на две недели отстранили от исполнения обязанностей. Возможно, этим дело и закончилось бы, если бы в середине июля полицейские не передали в прессу видеозапись, запечатлевшую сцену избиения. С тех пор скандал не перестает набирать обороты.

Главе государства припомнили его предвыборное заявление о том, что виновники полицейского произвола должны нести ответственность, какое бы высокое положение они не занимали.