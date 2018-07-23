ВИЧ: миллионы умирают, борьба продолжается

Вирус иммунодефицита человека был открыт в начале 1980-х, с тех пор он унёс жизни более 35 миллионов человек. Это данные ООН, согласно которым по всему миру зарегистрированы ещё более 40 миллионов носителей ВИЧ. Врачи фиксируют около двух миллионов заражений ежегодно, это значит, что к 2020 г. вряд ли удастся добиться показателя, установленного на конференции ООН.

«Мы добились очень хороших результатов, в докладе ЮНЭЙДС сказано, что лечение проходят 22 миллиона человек. Но ещё по меньшей мере в 50 странах вирус распространяется всё активнее. И, очевидно, у нас есть проблемы с эпидемическим контролем там, где заражений становится всё больше, — в частности, в Центральной Азии и в Восточной Европе, где заболеваемость выросла на 60%», — говорит глава Международного общества по борьбе со СПИДом Линда-Гэйл Беккер.