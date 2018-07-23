ВИЧ: миллионы умирают, борьба продолжается

Вирус иммунодефицита человека был открыт в начале 1980-х, с тех пор он унёс жизни более 35 миллионов человек. Это данные ООН, согласно которым по всему миру зарегистрированы ещё более 40 миллионов носителей ВИЧ. Врачи фиксируют около двух миллионов заражений ежегодно, это значит, что к 2020 г. вряд ли удастся добиться показателя, установленного на конференции ООН.
«Мы добились очень хороших результатов, в докладе ЮНЭЙДС сказано, что лечение проходят 22 миллиона человек. Но ещё по меньшей мере в 50 странах вирус распространяется всё активнее. И очевидно у нас есть проблемы с эпидемическим контролем там, где заражений становится всё больше, — в частности, в Центральной Азии и в Восточной Европе, где заболеваемость выросла на 60%», — говорит глава Международного общества по борьбе со СПИДом Линда-Гэйл Беккер.
Подавляющее большинство носителей ВИЧ живёт в Африке. На втором месте — Юго-Восточная Азия, затем идут Америка, Восточное Средиземноморье и Океания.
В России ситуацию в ВИЧ-инфекцией официально считают напряжённой. В докладе Роспотребнадзора сказано, что к концу прошлого года зарегистрированы более 1 миллиона 200 тысяч случаев заражения ВИЧ. Наиболее активно заболевание распространяется среди людей в возрасте от 35 до 39 лет: носителями инфекции стали более трёх процентов мужчин этой категории.
Самый высокий уровень заболеваемости ВИЧ фиксируют в Кемерове, в Иркутской и Новосибирской областях, в Пермском крае и в Тюменской области. Более трети территории России, где проживает почти половина населения страны, считается зоной с высокой поражённостью ВИЧ-инфекцией.
Представители Объединённой программы ООН по ВИЧ говорят о важности своевременного выявления инфекции и профилактики. В то же время руководитель программы Мишель Сидибе бьёт тревогу. По его словам, во многих регионах мира не удаётся даже сохранить прежние достижения в борьбе со СПИДом. Денег не хватает и работа не налажена с наиболее уязвимыми категориями людей: с гомосексуалами, заключёнными, мигрантами и беженцами.