Избиения в ярославской колонии

Это видео было снято еще год назад, но в руки журналистов оно попало только сейчас. На кадрах видно, как более десяти сотрудников ярославской исправительной колонии №1 издеваются над заключенным Евгением Макаровом: избивают его резиновыми дубинками и кулаками и льют воду из ведра на голову.

В пятницу, то есть в тот же день, когда видео появилось в сети, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия. А на сайте ФСИН появилось сообщение: "Руководство и личный состав Федеральной службы исполнения наказаний категорически осуждает поведение подобных сотрудников и сожалеет, что в уголовно-исполнительной системе происходят случаи, которые дискредитируют службу".

Как пишет "Новая газета", Макаров год назад рассказал о пытках адвокату Ирину Бирюковой. В составленном отчете говорилось, что после случившегося мужчина не мог самостоятельно стоять на ногах, у него были зафиксированы многочисленные гематомы, кожа лопнула от сильных ударов. Но при этом правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело.

В том, что произошло в колонии, год назад разбирался 22-летний следователь Радион Свирский. У него был доступ к видеозаписям, но после проверки он пришел к выводу, что "факты превышения должностных полномочий, связанных с необоснованным применением в отношении Макарова Е.А. физической силы со стороны сотрудников учреждения, отсутствуют".

В это воскресенье на странице правозащитного фонда "Общественный вердикт" появилась информация, что по этому делу начались аресты. Якобы в наручниках видели работника колонии Максима Яблокова. Кроме того, был опубликован список других сотрудников исправительного учреждения – "на всякий случай, если СК не опознает остальных "мужественных" сотрудников колонии". Однако несколькими часами позже Следственный комитет России опроверг информацию о каких-либо задержаниях.