Второй день подряд гонщик "Астаны" первым пересекает финишную черту этапа "Тур де Франс". На 15-ом участке обогнать всех удалось датчанину Магнусу Корту Нильсену. Холмистый этап от Мийо до Каркасона длиной в 180 километров он проехал за 4 часа и без малого 53 минуты. Второе время показал испанец Йон Исагирре Инсаусти из Bahrain Merida. Третьим пришел гонщик Trek Segafredo голландец Бауке Моллема.
"Тур де Франс": вторая победа "астанинца"
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"Тур де Франс": вторая победа "астанинца"
В общем зачете лидерство сохраняет британец Герайнт Томас из Sky. Следом идет его товарищ по команде и многократный победитель "Тур де Франс" Крис Фрум. Томасу он проигрывает чуть более полутора минут. Замыкает первую тройку голландец Том Дюмулен из Sunweb.
В следующий раз гонщики выйдут на старт во вторник. Им предстоит преодолеть 218 километров от Каркасона до Баньера-де-Люшона. На этом пути им придется подняться на две вершины первой категории.