Активисты организации "Белые каски", а также члены их семей были эвакуированы из района на юге Сирии, где правительственные войска ведут наступление на повстанцев.
Израиль эвакуировал из Сирии активистов "Белых касок"
Израиль эвакуировал из Сирии активистов "Белых касок"
Помощь в эвакуации оказали власти Израиля. Представитель израильского МИД Эммануэль Нахшон заявил, что это было сделано по просьбе "США, Канады и европейских государств".
Эту информацию подтвердила и армия Израиля. Военные отметили, что "исключительно гуманитарный жест", поскольку Израиль занимает "нейтральную позицию" в сирийском конфликте.
По поступающим данным, из зоны боевых действий вывезли порядка 800 человек. В настоящее время они находятся на территории Иордании. Но некоторые страны ЕС, как Германия, заявили, что готовы принять часть людей у себя.
Организация "Белые каски", действует в районах подконтрольных силам оппозиции и исламистам, за что неоднократно обвинялась властями Сирии в содействии боевикам.
Тем временем сирийская армия завершает наступление на юге страны. Ранее там были достигнуты договоренность о перемирии с рядом местных группировок.
В городе Эль-Кунейтра часть боевиков согласилась сложить оружие и уже при содействии правительственных войск они вместе с семьями были эвакуированы на северо-восток страны. После завершения этого процесса армия сможет восстановить контроль над границей с Израилем.