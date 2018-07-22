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Сирия

Израиль эвакуировал из Сирии активистов "Белых касок"

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Израиль эвакуировал из Сирии активистов "Белых касок"

Израиль эвакуировал из Сирии активистов "Белых касок"
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Активисты организации "Белые каски", а также члены их семей были эвакуированы из района на юге Сирии, где правительственные войска ведут наступление на повстанцев.

Помощь в эвакуации оказали власти Израиля. Представитель израильского МИД Эммануэль Нахшон заявил, что это было сделано по просьбе "США, Канады и европейских государств".

Эту информацию подтвердила и армия Израиля. Военные отметили, что "исключительно гуманитарный жест", поскольку Израиль занимает "нейтральную позицию" в сирийском конфликте.

По поступающим данным, из зоны боевых действий вывезли порядка 800 человек. В настоящее время они находятся на территории Иордании. Но некоторые страны ЕС, как Германия, заявили, что готовы принять часть людей у себя.

Организация "Белые каски", действует в районах подконтрольных силам оппозиции и исламистам, за что неоднократно обвинялась властями Сирии в содействии боевикам.

Тем временем сирийская армия завершает наступление на юге страны. Ранее там были достигнуты договоренность о перемирии с рядом местных группировок.

В городе Эль-Кунейтра часть боевиков согласилась сложить оружие и уже при содействии правительственных войск они вместе с семьями были эвакуированы на северо-восток страны. После завершения этого процесса армия сможет восстановить контроль над границей с Израилем.