Под звуки альпийского рога

Швейцарский Ненда - известный горнолыжный курорт. Но и летом в этом живописном альпийском местечке есть чем заняться, что увидеть и ... услышать. В минувшее воскресенье здесь завершился трехдневный фестиваль альпийского рога, крупнейший в мире. В финале конкурса приняли участие около 200 музыкантов. В нейтральной Швейцарии справедливость превыше всего: организаторы, гарантируя беспристрастность в оценках, разместили членов жюри в палатке, чтобы те не видели выступающих. Фестиваль посетили более 3,5 тысяч человек.