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Испания

1200 мигрантов за три дня

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1200 мигрантов за три дня

1200 мигрантов за три дня
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В воскресенье испанские спасатели подобрали в Гибралтарском проливе и в Средиземном море порядка 400 мигрантов. Корабли, на которые были пересажены мигранты, направлены в порты провинции Кадис и города Малаги. Всего за последние три дня, по данным газеты El Mundo, испанские береговые службы спасли почти 1200 мигрантов.

REUTERS/Jon Nazca
Мигранты, прибывшие в порт ТарифыREUTERS/Jon Nazca

Испания в этом году потеснила Италию в списке стран, принявших наибольшее число мигрантов, которые пытались попасть в Европу через Средиземное море. Такую статистику в середине июля опубликовала Международная организация по миграции. В общей сложности за первые шесть месяцев этого года до испанских берегов добрались порядка 20 тысяч нелегалов.

Представитель организации Джоэл Миллманн объясняет происходящее тем, что морской путь из Марокко и Алжира в Испанию намного безопаснее, чем из Ливии в Италию. Согласно статистике, по пути в Испанию в этом году погибли порядка 300 нелегалов, а в Италию – почти в четыре раза больше.

Потом мигрантов в Испанию значительно вырос в начале лета. Если в мае в страну прибыли около 3500 нелегалов, то в июне эта цифра была уже в два раза больше.