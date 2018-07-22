1200 мигрантов за три дня

В воскресенье испанские спасатели подобрали в Гибралтарском проливе и в Средиземном море порядка 400 мигрантов. Корабли, на которые были пересажены мигранты, направлены в порты провинции Кадис и города Малаги. Всего за последние три дня, по данным газеты El Mundo, испанские береговые службы спасли почти 1200 мигрантов.

Мигранты, прибывшие в порт Тарифы REUTERS/Jon Nazca

Испания в этом году потеснила Италию в списке стран, принявших наибольшее число мигрантов, которые пытались попасть в Европу через Средиземное море. Такую статистику в середине июля опубликовала Международная организация по миграции. В общей сложности за первые шесть месяцев этого года до испанских берегов добрались порядка 20 тысяч нелегалов.