Второй день ралли "Шёлковый путь": участники прибыли в Элисту

Во второй день ралли "Шёлковый путь" первым к финишу снова пришёл Нассер Аль-Аттия. Путешествие из Астрахани в Элисту было быстрым, но непростым. К сожалению, у "тойоты" Нассера вышел из строя задний дифференциал, эту неполадку можно будет устранить не раньше понедельника.

В первый день гонки Язид Аль-Раджи потерял время на замене колеса, а в воскресенье ему удалось финишировать вторым, по итогам двух дней он уступает Аль-Аттие 2 минуты. После того, как Нани Рома был вынужден сойти с трассы в первый день ралли из-за плохого самочувствия, Аль-Раджи стал лидером команды X-Raid

Polaris лидера первого дня в зачёте T3 Николя Дюкло перевернулся на большой скорости, экипаж не пострадал, но был вынужден потратить много времени на ремонт.

Команде МАЗ второй день принёс массу неприятностей. Алексей Вишневский остановился из-за неполадок двигателя, а грузовик Александра Василевского увяз в грязи. В итоге Вишневскому удалось устранить неисправность и вместе с Йошимасой Сугаварой вытянуть машину товарища на трассу.

У лидера команды Сергея Вязовича день также прошёл неудачно: он потерял время из-за отказа турбонаддува. Ремонт занял бы около часа, поэтому экипаж принял разумное решение не тратить на это время и финишировал, несмотря на неисправность.

Среди грузовиков первым к финишу пришёл Андрей Каргинов, опередив ближайшего соперника на 7 минут. Это была впечатляющая гонка, на последних 40 км ему удалось обойти товарища по команде "КАМАЗ-Мастер" Эдуарда Николаева.