Парад ретро-автомобилей (ГУМ-авторалли) прошел в российской столице. "Чайки", "Волги", "Москвичи" и "Запорожцы".... В заезде по историческим местам Москвы приняли участие более 130 машин советских марок, сошедших с конвейера в 30-70-ых годах прошлого века, а также иностранные автомобили. Зрителей переполняли эмоции.
Москва: парад ретро-автомобилей
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Москва: парад ретро-автомобилей
Алексей: "Обалденно! Помнить старину хорошо. Кто не помнит прошлое, не живет настоящим и будущим".
Шоу привлекает множество москвичей и туристов. ГУМ-авторалли состоялось вот уже пятый раз. Большинство участников мероприятия - коллекционеры, которые хранят, холят и лелеют капризного железного зверя. Но даже до старта доехали не все. Впрочем, в таком заезде победа - не главное.