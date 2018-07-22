Папа Римский просит спасти мигрантов

Выступая с традиционной воскресной проповедью перед тысячами собравшимися на площади Святого Петра в Ватикане, понтифик произнёс:"Я обращаюсь к международному сообществу с настоятельной просьбой действовать решительно и оперативно с тем, чтобы не допускать повторения подобных трагедий, обеспечить безопасность, уважение прав и достоинства всех людей".

Несмотря на то, что поток нелегалов по средиземноморскому маршруту идёт на убыль, в море продолжают гибнуть люди. Июнь стал рекордным по смертности за последние несколько лет. По данным Международной организации по миграции, в прошлом месяце при попытке добраться до Европы утонули 564 человека.

В числе жертв последних дней - женщина и ребёнок. Их тела обнаружили активисты Proactiva Open Arms вместе с одной выжившей при крушении пассажиркой. Правозащитная организация обвинила ливийские патрули в том, что те в ходе спасательной операции бросили группу мигрантов в море. В береговой охране Ливии обвинения отвергают и требуют создать независимую комиссию для расследования инцидента.