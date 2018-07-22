Законопроект о повышении пенсионного возраста в России на этой неделе беспрепятственно прошел первое чтение в Госдуме. Несмотря на то, что коммунисты, ЛДПР и "Справедливая Россия" голосовали против, "Единая России" практически единогласно одобрила концепцию реформы.
Путин: "Это мало, кому нравится"
Путин: "Это мало, кому нравится"
Однако на фоне протестов и всеобщего недовольства президент Владимир Путин призвал парламентариев не торопиться и сначала выслушать мнение всех сторон.
"И когда меня спрашивали, и сейчас спрашивают, какой из различных вариантов мне нравится, я и тогда, и сейчас могу сказать: никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста. И уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это (повышение пенсионного возраста - ред.) нравится", - сказал Путин.
Это заявление стало первым публичным комментарием главы государства о реформе, которую премьер-министр Дмитрий Медведев официально анонсировал в середине июня.
Но несмотря на заверения властей, что повышение пенсионного возраста просто необходимо ввиду увеличения продолжительности жизни в России, среди населения реформа понимания отнюдь не встречает. Согласно недавнему опросу "Левада-Центра", порядка 90% россиян против или даже категорически против повышения пенсионного возраста в стране.
Второе чтение законопроекта состоится осенью.