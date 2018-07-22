"Мирайтова" и "Сомэйти" - талисманы ОИ-2020

Официальные талисманы летних Олимпийских и Паралимпийских игр в японской столице, которые пройдут в 2020 году, получили названия "Мирайтова" и "Сомэйти". Имя талисмана "Мирайтова" состоит из двух японских слов - "мирай" (будущее) и "това" (вечность). "В нем заключено нашежелание вечного прекрасного будущего. За счет Игр-2020 мы надеемся, что в сердцах всех людей в мире навсегда останется чувство предстоящего будущего, полного надежд", - отмечает оргкомитет.

Что касается второго маскота "Сомэйти", то его имя стало производным от сорта сакуры "Сомэйёсино" из префектуры Нара, который также называют королевской вишней, и английской фразы "so mighty" (такой могущественный). "Сомэйти", который окрашен в цвета сакуры, олицетворяет собой сердце Японии и удивительные способности паралимпийских атлетов", - подчеркивают организаторы соревнований.

В феврале этого года официальными талисманами летней токийской Олимпиады и Паралимпиады 2020 года выбраны стилизованные фигурки в стиле японского аниме соответственно с синим и розовым клетчатым узором в стиле итимацу. Это специфический клетчатый дизайн эпохи Эдо (1603-1868). Он использован также в выбранной еще в апреле прошлого года круглой эмблеме Игр-2020. Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада состоится с 25 августа по 6 сентября.