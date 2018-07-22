Исход "Белых касок" из Сирии

Одна из групп неправительственной организации "Белые каски" не смогла добраться до границы в ходе эвакуации из юго-западной части Сирии, где правительственные войска развивают наступление на позиции террористической группировки "Исламское государство". По данным МИД Иордании, из Сирии на территорию королевства были переправлены 422 участника "Белых касок" с семьями, в то время как планировалось эвакуировать 827 активистов.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обратились к нему с просьбой оказать содействие в эвакуации активистов "Белых касок" и членов их семей.

Военные израильской армии, которые оказывали помощь в доставке участников организации до границы с Иорданией, отметили, что это - "исключительно гуманитарный жест", поскольку Израиль занимает "нейтральную позицию" в сирийском конфликте.

"Несколько дней назад президент Трамп разговаривал со мной, как и премьер-министр Канады Трюдо и другие, прося нас помочь вывести активистов "Белых касок" из Сирии. Жизнь этих людей, спасших жизни других, теперь находится в опасности. Поэтому я санкционировал их передачу через Израиль в другие страны и это - важный гуманитарный жест", - сказал Беньямин Нетаньяху.

Организация "Белые каски" действовала в районах, подконтрольных силам оппозиции и исламистам, за что неоднократно обвинялась властями Сирии в содействии боевикам. США финансово поддерживали организацию с 2013 года. За это время, по некоторым данным, американские власти выделили ей более 33 миллионов долларов.

Халед Аббуд, сирийский депутат: "Так называемые "Белые каски" - это полевой инструмент, использованный сторонами агрессии. Сегодня они уходят, потому что их не могут оставить на поле битвы - ведь тогда могут стать очевидными многие доказательства против них. Вот почему их пытаются вытащить".

Власти Германии, Великобритании и Канады уже объявили о готовности принять в своих странах членов "Белых касок". Накануне Канада заявила, что предоставит убежище 50 активистам из числа эвакуированных, а также их семьям.