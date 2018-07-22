Космическая музыка с орбиты Земли! На музыкальном фестивале в Штутгарте прошло выступление легендарной группы Kraftwerk, участие в котором принял необычный гость. Прямо во время концерта на прямую связь с МКС вышел немецкий астронавт Александр Герст:
Космическая музыка c борта МКС
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Космическая музыка c борта МКС
"Добрый вечер, Крафтверк! Добрый вечер Штутгарт. В настоящий момент я нахожусь на орбите Земли на борту Международной космической станции".
После этих слов астронавт при помощи планшета исполнил начало знаменитой композиции Kraftwerk под названием "Spacelab" с альбома 78 года.
Отметим, что Герст не первый музыкант на орбите Земли в составе экипажа МКС. В 2013 году канадский астронавт Крис Хэдфилд записал целый кавер на композицию Дэвида Боуи "Space Oddity"