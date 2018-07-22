Без страха и страховки: по канату над Монмартром

Во французской столице женщина-канатоходец Татьяна Мозио-Бонгонга прошла по канатному тросу, натянутому на высоте 35 метров над Монмартром. Один его конец был прикреплён к строительному крану, другой - к Базилике Сакре-Кёр. Зрелище выдалось не для слабонервных, ведь француженка выполняла опасный трюк без страховки. Но, казалось, что Татьяну, в отличие от многочисленных зрителей, это вовсе не пугало: улыбка не сходила с её лица на протяжении всего представления, которое прошло под музыкальное сопровождение камерного оркестра Парижа.