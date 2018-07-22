"Макрон должен прервать молчание"

Скандал, связанный с именем телохранителя французского президента и советника по безопасности Александра Беналлы разгорелся еще три дня назад, но хозяин Елисейского дворца до сих пор никак не прокомментировал ситуацию. Оппозиция настаивает на том, что глава государства должен прервать молчание.

На этой неделе в сети появилась видеозапись, на которой Беналла в шлеме и с повязкой полицейского спецназа избивает участника первомайской демонстрации в Париже. В четверг советник Макрона был заключен под стражу по делу о насилии и превышении служебных полномочий, но в субботу вечером он вместе с еще четырьмя задержанными по этому делу был отпущен. В воскресенье в отношении них было начато расследование.

Этот скандал парализовал работу Национального собрания. Вместо того, чтобы обсуждать детали конституционный реформы, депутаты принялись спорить по поводу дела Беналлы.

Кристиан Жакоб, лидер фракции "Республиканцы": "За три дня никаких сообщений из офиса президента, никакой реакции со стороны главы государства, который столкнулся со столь серьезной проблемой. Вы можете себе это вообразить, уважаемые коллеги?"

В пятницу в Елисейском дворце заявили, что Макрон уволит своего советника. Тогда же сообщалось, что Беналле грозят три года тюрьмы и штраф в размере 45 тысяч евро. Помимо самого телохранителя Макрона по делу проходит сотрудник администрации президента Венсан Краз и трое полицейских, которые подозреваются в том, что передали Беналле видеоматериалы с места инцидента.