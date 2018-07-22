Лето в РФ: паводки, лесные пожары, смерчи

Нынешнее лето выдалось тяжелым в ряде регионов России. В Амурской области в зоне мощного паводка оказались сотни жилых домов и приусадебных участков, размыты дороги и мосты. Ранее на территории области был введен режим чрезвычайной ситуации. Согласно прогнозам регионального управления МЧС, в ближайшие три дня уровень воды в Амуре поднимется до семи метров.

В Мурманской области бушует огненная стихия. Здесь к тушению лесных пожаров подключили авиацию МЧС. Самолет Ил-76 сбросил на очаги возгорания уже более 200 тонн воды. В ликвидации огня на Кольском полуострове задействован и вертолет Ми-8. Он работает в наиболее труднодоступных и отдаленных районах. Ситуация осложняется из-за аномальной жары, которая держится уже больше недели. В регионе действует ограничение на пребывание в лесах до 23 июля.

В Краснодарском крае с 20 по 23 июля объявили штормовое предупреждение. В регионе ожидаются дожди, грозы и град. Над акваторией Черного моря будут формироваться смерчи. В минувшую пятницу это природное явление наблюдали и снимали на видео отдыхающие в курортном поселке Архипо-Осиповка. Смерч просуществовал около десяти минут.