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Республика Эквадор

Эквадору надоел Ассанж?

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Эквадору надоел Ассанж?

Эквадору надоел Ассанж?
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Эквадор уже в ближайшее время может выдать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа властям Великобритании. Об этом сообщило издание Intercept со ссылкой на источник, близкий к эквадорскому МИДу и администрации президента Ленина Морено.

Ранее глава МИД Эквадора заявил, что убежище для Джулиана Ассанжа, который находится в посольстве этой страны в Лондоне с 2012 года, не может быть вечным. В конце марта правительство Эквадора лишило Ассанжа каких-либо контактов с внешним миром через интернет, полагая что его поведение в социальных сетях и его позиция могут ухудшить отношения Эквадора не только с Великобританией, но также и с Европейским Союзом и другими государствами.

Президент Эквадора в мае распорядился отменить все дополнительные меры для обеспечения безопасности Ассанжа в посольстве, на которое за шесть лет было потрачено по меньшей мере около 5 млн долларов.