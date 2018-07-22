Захват заложников в Лос-Анджелесе

Настоящая криминальная драма разыгралась в американском Лос-Анджелесе с погонями, перестрелками и захватом заложников. В субботу вооружённый мужчина в течение трёх часов удерживал десятки посетителей и сотрудников супермаркета Trader Joe's. Переговоры завершились успешно - он сдался полиции, но перед этим застрелил женщину, находившуюся в магазине.

"Он проехал вот здесь, прямо передо мной, на расстоянии около шести футов. Выпрыгнул из машины, выстрелил, кажется, несколько раз. Полиция открыла огонь, и он побежал", - говорит очевидец.