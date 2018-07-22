Захват заложников в Лос-Анджелесе

Настоящая криминальная драма разыгралась в американском Лос-Анджелесе с погонями, перестрелками и захватом заложников. В субботу вооружённый мужчина в течение трёх часов удерживал десятки посетителей и сотрудников супермаркета Trader Joe's. Переговоры завершились успешно - он сдался полиции, но перед этим застрелил женщину, находившуюся в магазине.
"Он проехал вот здесь, прямо передо мной, на расстоянии около шести футов. Выпрыгнул из машины, выстрелил, кажется, несколько раз. Полиция открыла огонь, и он побежал", - говорит очевидец.
По версии правоохранителей, молодой человек взялся за оружие в ходе семейной ссоры. Он ранил свою бабушку и еще одну женщину, которую против воли посадил в угнанный автомобиль. Пытаясь уйти от погони, он вступил в перестрелку с полицейскими, попал в аварию возле того самого супермаркета, в котором потом забаррикадировался. В Trader Joe's в это время находились около 50 человек. Многие из них сумели спрятаться или выбраться самостоятельно.
Как сообщили в полиции, когда злоумышленник согласился сдаться, он попросил у переговорщиков наручники и сам себя заковал.