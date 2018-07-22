"Брексит": сделка будет к октябрю?

Соглашение о выходе Великобритании из ЕС может быть достигнуто к октябрю. Об этом в интервью британским СМИ заявил новый министр по вопросам "брексита" Доминик Рааб. Ранее министр предупредил Брюссель, что Лондон не будет платить ЕС согласованные "отступные" в размере 39 миллиардов фунтов стерлингов, если сторонам не удастся заключить торговое соглашение.