Соглашение о выходе Великобритании из ЕС может быть достигнуто к октябрю. Об этом в интервью британским СМИ заявил новый министр по вопросам "брексита" Доминик Рааб. Ранее министр предупредил Брюссель, что Лондон не будет платить ЕС согласованные "отступные" в размере 39 миллиардов фунтов стерлингов, если сторонам не удастся заключить торговое соглашение.
"Брексит": сделка будет к октябрю?
"Брексит": сделка будет к октябрю?
Доминик Рааб, министр по вопросам "брексита": "Переговоры идут, мы планируем довести их до конца. Но я думаю, что любое ответственное правительство должно иметь запасной вариант на случай, если в ходе дискуссий не будет достигнуто положительного результата. И это то, чем мы занимаемся".
Тем временем с обеих сторон Ла-Манша начинают звучать призывы готовиться к тому, что прийти к соглашению не удастся, и Лондону придется взаимодействовать с ЕС по правилам Всемирной торговой организации, потеряв право на беспошлинную торговлю.
Что касается рядовых британцев, то, согласно одному из последних опросов, бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон лидирует в рейтинге политиков, которые, по мнению граждан, способны реализовать "брексит" лучше, чем нынешний премьер-министр Тереза Мэй. И это неприятная новость для главы кабинета.