В Турции состоялся ежегодный межконтинентальный заплыв через пролив Босфор. В этом году заявки на участие в заплыве подали 2,5 тысячи человек из 50 стран, в том числе России, Украины.
Межконтинентальный заплыв через Босфор
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Межконтинентальный заплыв через Босфор
Это мероприятие проводится вот уже три десятка лет: впервые заплыв был организован в 1989 году при поддержке Олимпийского комитета Турции и с тех лишь набирает популярность.
Протяженность дистанции составляет 6,5 км. Участие в заплыве принимают как опытные спортсмены, так и простые любители плавания всех возрастов.