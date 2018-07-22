По меньшей мере 16 человек погибли, еще 60 получили ранения в результате теракта близ аэропорта Кабула. Взрыв прогремел здесь вскоре после того, как аэропорт покинул первый вице-президент Афганистана Абдул Рашид Дустум, вернувшийся на родину после года изгнания.
Теракт в Кабуле: первый вице-президент Афганистана избежал гибели
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Теракт в Кабуле: первый вице-президент Афганистана избежал гибели
Сам Дустум, бежавший в 2017 году в Турцию из-за подозрений в похищении и пытках своего политического противника Ахмада Ишчи, не пострадал.
Сообщается, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник в момент, когда его заметили и остановили афганские спецслужбы. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское Государство".