Британская полиция конфисковала 2 тонны кокаина. Запрещенный груз находился на борту яхты, которая была задержана в Ла-Манше близ английского побережья.
Британская полиция обнаружила 2 тонны кокаина
Британская полиция обнаружила 2 тонны кокаина
В рамках операции арестованы два человека. Речь идет о гражданах Нидерландов. В британском Национальном агентстве по борьбе с преступностью заявили, что это крупнейший улов за последние годы.
"Столь большие объемы наркотиков говорят о том, что речь идет о хорошо организованной преступной сети, которая планировала реализовать эту партию кокаина в Великобритании", - заявил глава Национального агентства по борьбе с преступностью Андрю Куин.
По оценкам полиции, на черном рынке стоимость конфискованного груза составила бы десятки миллионов британских фунтов.
В операции по задержанию наркодилеров принимали участие не только сотрудники правоохранительных, но и силы британских ВМС.