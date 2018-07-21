Тайная запись разговора Трампа оказалась у ФБР

Как сообщает газета "Нью-Йорк таймс", бывший адвокат президента США Майкл Коэн тайно записал его разговор о выплатах модели "Плейбоя" Карен Магдугал. И эта запись оказалась в распоряжении ФБР!

Разговор Трампа с его адвокатом состоялся за два месяца до президентских выборов 2016 года.

Бывшая модель "Плейбоя" Карен Макдугал утверждает, что состояла в интимной связи с Трампом в 2006 году. Незадолго до выборов в США она даже продала права на публикацию этой истории американскому журналу "Нэшнл инкуайрер" за 150 тысяч долларов, однако материал так и не вышел в печать.

По словам Макдугал, адвокаты Трампа предлагали ей деньги, чтобы она не распространяла компрометирующие его репутацию материалы.

После публикации В "Нью-Йорк таймс" президент Дональд Трамп написал в "Твиттере" следующее: "Непостижимо, чтобы правительство врывалось в офис адвоката (рано утром) - почти неслыханно. Еще более непостижимо, что адвокат записывает на пленку разговор с клиентом - совершенно неслыханный факт и, вероятно, незаконный. Хорошей новостью является то, что ваш любимый президент ничего не сделал!"