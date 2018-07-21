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Франция

Омар Фраиле одержал победу в 14-м этапе "Тур де Франс"

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Омар Фраиле одержал победу в 14-м этапе "Тур де Франс"

Омар Фраиле одержал победу в 14-м этапе "Тур де Франс"
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Испанский велогонщик команды "Астана" Омар Фраиле одержал победу на 14-м этапе многодневки "Тур де Франс".

Фраиле преодолел дистанцию в 188 км за 4 часа 41 минуту 57 секунд. Второе место занял француз Жюлиан Алафилипп, а третьим стал бельгиец Яспер Стёйвен. Российский велогонщик Ильнур Закарин из команды "Катюша" показал 37-й результат.

В общем зачете лидерство по-прежнему сохраняет британский велогонщик Герейнт Томас из команды Sky. Следом за ним идет его соотечественник Кристофер Фрум, а замыкает тройку лидеров голландский спортсмен Том Дюмулен.

15-й этап "Тур де Франс" пройдет в воскресенье между Мийо и Каркасоном. Его протяженность составит 181 км. Финиш "Тур де Франс" запланирован 29 июля, по традиции он состоится на Елисейских полях.