Испанский велогонщик команды "Астана" Омар Фраиле одержал победу на 14-м этапе многодневки "Тур де Франс".
Омар Фраиле одержал победу в 14-м этапе "Тур де Франс"
Омар Фраиле одержал победу в 14-м этапе "Тур де Франс"
Фраиле преодолел дистанцию в 188 км за 4 часа 41 минуту 57 секунд. Второе место занял француз Жюлиан Алафилипп, а третьим стал бельгиец Яспер Стёйвен. Российский велогонщик Ильнур Закарин из команды "Катюша" показал 37-й результат.
В общем зачете лидерство по-прежнему сохраняет британский велогонщик Герейнт Томас из команды Sky. Следом за ним идет его соотечественник Кристофер Фрум, а замыкает тройку лидеров голландский спортсмен Том Дюмулен.
15-й этап "Тур де Франс" пройдет в воскресенье между Мийо и Каркасоном. Его протяженность составит 181 км. Финиш "Тур де Франс" запланирован 29 июля, по традиции он состоится на Елисейских полях.