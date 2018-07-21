На юго-западе Сирии идёт массовая эвакуация. Вместе с мирными жителями населённые пункты вблизи Голанских высот покидают и повстанцы. Часть боевиков вместе с семьями будет автобусами переправлена на север страны в провинцию Идлиб. Сдавшиеся властям смогут остаться на подконтрольной правительственным силам территории.
Повстанцы покидают юго-запад Сирии
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Повстанцы покидают юго-запад Сирии
Соглашение о перемирии, которое официальный Дамаск при содействии Москвы заключил с рядом группировок вооруженной оппозиции, повзолит войскам Башара Асада расширить подконтрольную им зону до линии разделения сирийских и израильских войск на Голанах. Что вызывает обеспокоенность властей еврейского государства.