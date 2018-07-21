Беспрецедентная по масштабам кибератака произошла в Сингапуре. Хакеры взломали базу данных системы здравоохранения страны. Похищены данные пациентов, посетивших клиники в период с мая 2015 по июль нынешнего года. Среди жертв атаки премьер-министр Ли Сянь Лун.
Масштабная кибератака в Сингапуре
Масштабная кибератака в Сингапуре
"Это самое серьёзное нарушение кибербезопасности в истории страны. Украдены медицинские записи полутора миллиона граждан", - написал он в своём микроблоге.
В Министерстве здравоохранения, как и сам премьер, считают, что информация о прописываемых ему лекарствах и была целью злоумышленников.
"Я глубоко сожалею о произошедшем. Задача здравоохранения не только в том, чтобы заботиться о пациентах, но и в обеспечении конфиденциальности их данных. Я хотел бы извиниться за случившееся перед всеми пострадавшими", - заявил глава ведомства Ган Ким Йонг.
Уровень развития компьютерных технологий в Сингапуре с населением около шести миллионов человек считается одним из самых высоких в мире. Кто стоит за взломом – пока неизвестно. Но власти отмечают: атака была "преднамеренной, целенаправленной и хорошо спланированной".