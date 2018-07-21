Полтора десятка человек задержаны, множество людей получили травмы, в том числе несколько сотрудников полиции. Таковы результаты протестов, прошедших в Варшаве в пятницу у здания Сейма.
Протесты в Польше на фоне судебной реформы
Протесты в Польше на фоне судебной реформы
Люди вышли на улицы в знак несогласия с судебной реформой в стране. По мнению оппозиции, она была инициирована правительством и правящей партией для того, чтобы сместить главу Верховного суда Польши Малгожату Герсдорф, которая выступала с критикой в адрес властей.
Против этой реформы категорически выступают представители судебного корпуса и многочисленные юристы. Сама Герсдорф была отстранена от занимаемой должности и отправлена на пенсию. Однако она все равно вышла на работу, заявив, что ее увольнение незаконно, поскольку мандат действителен до 2020.
Реформу Герсдорф называет "чистками": "Для меня, для первого председателя Верховного суда, это печальный день. Эра правосудия, организационной независимости Верховного суда и полноты его компетенции подходит к концу".
Несмотря на критику, депутаты Сейма в пятницу поддержали поправки в законопроект о Верховном суде.