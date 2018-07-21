37-летний Пабло Касадо избран председателем консервативной Народной партии Испании. Конкурентом Касадо была экс-заместитель главы кабинета Сорайя Саенс де Сантамария. Касадо не просто возглавит политическую силу, но и станет следующим кандидатом от консерваторов на должность премьер-министра. На посту лидера партии Касадо сменил экс-премьера Испании Мариано Рахоя.
Испания: Народную партию возглавил Пабло Касадо
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Испания: Народную партию возглавил Пабло Касадо
Выступая перед однопартийцами, Касадо поблагодарил Рахоя. "Мы многим Вам обязаны, - отметил политик, - Вы служили испанскому народу на протяжении четырех десятилетий".
Рахой, возглавлявший Народную партию с 2004 года, объявил о решении покинуть должность председателя и уйти из большой политики после коррупционного скандала, в котором были замешаны сторонники НП. Из-за нашумевшего дела глава правительства получил вотум недоверия от депутатов парламента. Новым премьером стал лидер Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес.