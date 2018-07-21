"Богатый урожай" конопли собрали полицейские в регионе Калабрия на юге Италии. В ходе операции под названием "Таинственный сад" были обнаружены 3 гигантских плантации, на которых произрастали 26 тысяч растений. Стоимость такого товара на чёрном рынке оценивается в 20 миллионов евро.
Наркоурожай итальянской полиции
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Наркоурожай итальянской полиции
Арестованы 18 предполагаемых членов преступной группировки. Её глава - сын известного мафиози калабрийской "Ндрангеты" Панталеоне Манкузо – Эммануил. По версии следствия, Манкузо-младший приобрёл партию индийских семян и удобрений через интернет. Нанимал он не имеющих гражданства ЕС работников, а контроль за угодьями вёл при помощи беспилотных летательных аппаратов.
Задержанным предъявлены обвинения в производстве и незаконном обороте наркотиков.