Никарагуа: церковь под прицелом

Изрешечённые фасад и стекла в окнах храма. Пули не пощадили и святыни столичной церкви в Никарагуа. Здесь на прошлой неделе от сторонников президента укрывались студенты, протестующие против правительства Даниэля Ортеги. Президент страны обвиняет католическую церковь в поддержке оппозиции и идеи госпереворота.

"Никогда такого не было, чтобы церковь призывала к свержению власти. Она всегда выступала в роли посредника в налаживании диалога, как того требовало правительство. Именно это мы и сделали – попытались помочь противоборствующим сторонам прийти к согласию. Во все времена церковь содействует установлению мира", - уверяет священнослужитель в Манагуа Эрик Альварадо.

Антиправительственные выступления сотрясают Никарагуа вот уже четвёртый месяц. Поводом для них стала реформа социального страхования. Негодование усилилось с принятием закона, предусматривающего 20 лет тюрьмы по обвинению в терроризме. А к террористам власти причисляют и манифестантов.