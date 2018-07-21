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Автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles сменил руководство

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Автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles сменил руководство

Автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles сменил руководство
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Руководство автомобилестроительного концерна Fiat Chrysler Automobiles отстранило 66-летнего Серджо Маркьонне от исполнения обязанностей главного управляющего в связи с ухудшением состояния его здоровья. Место Маркьонне, контракт которого официально истекал в будущем году, занял Майк Мэнли. До сих пор Мэнли пор был ответственным за развитие входящей в итало-американский концерн марки Jeep. Решение принято на заседании совета директоров компании и должно быть утверждено на ассамблее акционеров.

Член совета директоров входящего в концерн FCA Ferrari Луис Камиллери стал новым исполнительным директором компании по производству гоночных автомобилей класса люкс. Президентом Ferrari назначен Джон Элканн, потомок семьи Аньелли, которые исторически управляли бывшим итальянским автопроизводителем.

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