Автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles сменил руководство

Руководство автомобилестроительного концерна Fiat Chrysler Automobiles отстранило 66-летнего Серджо Маркьонне от исполнения обязанностей главного управляющего в связи с ухудшением состояния его здоровья. Место Маркьонне, контракт которого официально истекал в будущем году, занял Майк Мэнли. До сих пор Мэнли пор был ответственным за развитие входящей в итало-американский концерн марки Jeep. Решение принято на заседании совета директоров компании и должно быть утверждено на ассамблее акционеров.