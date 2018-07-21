Установившаяся в Европе жаркая погода стала причиной пожаров и засухи в целом ряде стран. Шведские спасатели пытаются взять под контроль десятки очагов бушующих здесь лесных пожаров. В борьбе с огнем задействованы военнослужащие и резервисты. Ранее Управление по вопросам защиты гражданского населения и чрезвычайным ситуациям Швеции обратилось к ЕС с просьбой выделить королевству пожарные самолеты и вертолеты. На помощь уже пришли Франция, Италия, Дания, Норвегия, Литва и Германия.
В Швеции пожары, в Британии засуха
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В Швеции пожары, в Британии засуха
Тем временем в Британии наблюдается сильнейшая засуха, которую не видели на Туманном Альбионе последние пятьдесят лет. Из-за практического отсутствия дождей в городских парках пожелтела и выгорела трава. Реки высыхают и зарастают ряской. Компании, занимающиеся водоснабжением, призывают жителей королевства экономить воду, поскольку продолжительная нехватка осадков приводит к уменьшению уровня воды в коллекторах.