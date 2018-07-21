Куба: новое старое правительство

Кубинский парламент утвердил состав нового правительства. В совет министров вошли 34 человека. Лица многих из них – хорошо знакомы. Председатель Госсовета Мигель Диас-Канель, пришедший на смену Раулю Кастро, назначил на ключевые посты членов прежнего кабинета, сформированного предшественником.
Так, свои портфели сохранили главы МИД и МВД, министры внешней торговли и финансов. Что подтверждает: с новым лидером Куба движется скорее по пути сохранения преемственности, нежели перемен.
"Пользуясь случаем, я хочу поприветствовать ту самоотверженность, преданность делу, с которыми выполняют свою работу парламент и те, кто принимает на себя новые обязательства", - сказал Мигель Диас-Канель.
Вскоре кубинская Конституция, принятая при Фиделе Кастро, сменится новой. В ней появятся пункты о признании частной собственности и свободного рынка, введении должностей президента и премьер-министра. Однако положения о социалистическом характере государства и руководящей роли Компартии будут зафиксированы и в новом основном законе.