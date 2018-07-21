Аргентина: протесты против МВФ

Сотни аргентинцев вышли на акцию протеста против кредитного соглашения с Международным валютным фондом. Участники демонстрации собрались в центре Буэнос-Айреса, в день открытия встречи министров финансов и глав центральных банков стран G20. Манифестанты держали в руках плакаты "МВФ, вон из Аргентины!", "Нет внешнему долгу!"