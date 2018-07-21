Сотни аргентинцев вышли на акцию протеста против кредитного соглашения с Международным валютным фондом. Участники демонстрации собрались в центре Буэнос-Айреса, в день открытия встречи министров финансов и глав центральных банков стран G20. Манифестанты держали в руках плакаты "МВФ, вон из Аргентины!", "Нет внешнему долгу!"
Аргентина: протесты против МВФ
Аргентина: протесты против МВФ
Николас дель Сано, "Левый фронт": "Соглашение с МВФ требует сократить дефицита бюджета... Это повлечет за собой потерю рабочих мест, сокращение расходов на образование, здравоохранение, жилье: на все, что связано с государственным сектором. Другими словами, за кризис, порожденный капиталистами, должен расплачиваться народ".
В авангарде протестов - представители левых движений и партий, которые критикуют предлагаемые МВФ реформы.
Хуан Карлос Джордано, социалист: "Когда мы говорим о МВФ, мы подразумеваем приспособленчество, увольнения, повышение налогов, увеличение долгов. Демонстранты ясно дают это понять. Мы не хотим МВФ в Аргентине. Мы не хотим платить внешний долг. Мы хотим, чтобы деньги тратились на зарплаты, создание рабочих мест, здравоохранение и образование".
Президент Аргентины Маурисио Макри запросил помощи у МВФ 8 мая на фоне резкого падения курса национальной валюты. Двадцатого июня МВФ одобрил Аргентине кредит на сумму в 50 миллиардов долларов. Предполагается, что это поможет укрепить экономику страны.