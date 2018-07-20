Число жертв кораблекрушения в американском штате Миссури возросло до 17 - в пятницу спасатели нашли новые тела. Семеро пострадавших госпитализированы, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Трагедия произошла в четверг. Лодка-амфибия, на борту которой находился 31 человек, опрокинулась на озере Тейбл-Рок. Поисковая операция завершена - пропавших без вести больше нет.
Трагедия на озере в США: число жертв растет
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Трагедия на озере в США: число жертв растет
Как сообщил шериф округа Стоун, среди семнадцати погибших - люди в возрасте от одного года до семидесяти лет.
Тейбл Рок находится недалеко т города Брансон на юге штата Миссури вблизи границы с Арканзасом. Это искусственное озеро популярно среди туристов.
Причиной кораблекрушения полагают власти стали погодные условия: лодку начали захлестывать волны и она пошла ко дну. По свидетельству очевидцев, буря на озере началась внезапно. Метеорологи говорят, что скорость ветра местами достигала 119 км/час.