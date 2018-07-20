Трагедия на озере в США: число жертв растет

Число жертв кораблекрушения в американском штате Миссури возросло до 17 - в пятницу спасатели нашли новые тела. Семеро пострадавших госпитализированы, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Трагедия произошла в четверг. Лодка-амфибия, на борту которой находился 31 человек, опрокинулась на озере Тейбл-Рок. Поисковая операция завершена - пропавших без вести больше нет.