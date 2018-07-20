Либо друг, либо враг

Несмотря на критику, обрушившуюся на американского лидера за его слишком "мягкую" позицию в ходе переговоров с Путиным в Хельсинки, Трамп заявил, что "c нетерпением" ждёт очередной встречи. Между тем, он пригрозил, что станет худшим врагом Путину, если не сможет поладить с ним.

"Я был с Россией жёстче, чем любой другой президент в течение долгих лет. А может быть, даже жестче, чем когда-либо. Вспомните санкции, которые я ввел, дипломатов, которых я выдворил. Посмотри на все то, что я делал. Никто не сделал больше того, что сделал я. Поладить с президентом Путиным я считаю позитивной вещью, а не негативной. Если это не сработает, я стану худшим врагом, который у него когда-либо был", - сказал президент в интервью телеканалу CNBC.

Даты предполагаемого визита Владимира Путина в США , формат встречи, темы обсуждения Белый дом пока не сообщил. Точно так, о беседе двух лидеров в ходе саммита 16 июля известны лишь детали. Однако оба президента высоко оценили итоги американо-российских переговоров