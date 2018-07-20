Выйти на новое соглашение по ирландской границе призвала Европейский Союз британский премьер-министр Тереза Мэй. Это один из самых острых вопросов на переговорах по "брекситу". Глава кабинета выступает против введения жесткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, но при этом ее не устраивает текущий план Брюсселя по данной проблеме.
"Брексит": вопрос об ирландской границе
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"Брексит": вопрос об ирландской границе
"Настала очередь Евросоюза предпринимать ответные шаги", - заявила Мэй, посещая Белфаст.
Напомним, Брюссель настаивает на том, чтобы Северная Ирландия сохранила членство в Таможенном союзе и доступ к единому европейскому рынку. Тереза Мэй заявила, что британское правительство никогда не примет варианта, который предусматривает создание новой границы внутри Соединенного Королевства, чтобы избежать появления жесткой границы с Ирландией.